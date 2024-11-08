Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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В Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога распространилась на ряд северных и восточных областей Украины, в том числе Киевскую. В то же время, в самой столице сигнал воздушной тревоги пока не объявляли.

Уже в 17:08 Воздушные силы ВСУ написали об угрозе баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения с востока,

– говорится в сообщении.

Украиной распространяется воздушная тревога / скриншот 24 Канала

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Ранее мониторинговые каналы сообщили, что россияне увеличивают количество истребителей Ту-95 возле Украины. Это произошло путем передислокации 2 Ту-95МС по авиабазе "Украинка" (Дальний Восток) на авиабазу "Энгельс-2" (в Саратовской области).