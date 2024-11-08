Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

Читайте також Російські війська використовують дрони-приманки, щоб здолати протиповітряну оборону

В Україні оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога поширилася на низку північних та східних областей України, зокрема й на Київщину. Водночас в самій столиці сигнал повітряної тривоги наразі не оголошували.

Вже о 17:08 Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу,

– йдеться в повідомленні.

Україною шириться повітряна тривога / скриншот 24 Каналу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, раніше моніторингові канали повідомили, що росіяни збільшують кількість винищувачів Ту-95 біля України. Це відбулося шляхом передислокації 2 Ту-95МС з авіабази "Українка" (Далекий Схід) на авіабазу "Енгельс-2" (у Саратовській області).