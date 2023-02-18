По Украине вводят экстренные отключения света из-за ракетной атаки врага

Во время всеукраинской воздушной тревоги утром 18 февраля, из-за угрозы ракетной атаки, во многих областях применяли экстренные отключения света.

В ДТЭК подчеркнули, что это вынужденный шаг. Заметим, о взрывах сообщили в Хмельницкой области, там тоже аварийно отключили питание. 24 Канал рассказывает, в каких областях действуют экстренные отключения.

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Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

– объяснили в ДТЭК.

Где начали действовать экстренные отключения

По данным ДТЭК, из-за угрозы ракетной атаки экстренные отключения света применяются: в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

"Харьковоблэнерго" предупредил, что на Харьковщине будет осуществлено частичное предупредительное обесточивание. По информации энергетиков, это касается именно населённых пунктов области, а не Харькова.

Руководитель ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что энергетики превентивно производят отключение электроэнергии. Критическая инфраструктура – в том числе больницы, котельные, насосные и другие – переходят на генераторы.

Кроме того, отключили свет в Сумской области.

В целях минимизирования отрицательных возможных последствий в результате атаки на энергетическую систему, в срочном порядке осуществляются превентивные отключения электроэнергии и в Запорожской области.

В "Кировоградоблэнерго" сообщили, что по Кировоградской области тоже ввели экстренные обесточивания – отключили часть Кропивницкого.

Игорь Табурец руководитель Черкасской ОВА сообщил о примененных мерах отключения электроэнергии в области.

Прикарпатьеоблэнерго сообщило об ограничении электроснабжения для всех 10 очередей. Предварительно до 13:00.

Что известно о массированной атаке по состоянию на сейчас

Почти на всей территории Украины ориентировочно в 8.30 18 февраля объявили воздушную тревогу. Почти сразу же сообщили о нескольких взрывах в Хмельницком.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий призвал людей находиться в укрытиях.

По данным ОК "Юг", новый удар врага возможен в любой момент.

Как отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак, оккупанты для этого удара используют также тактическую авиацию. Ее подняли в воздушное пространство на оккупированных территориях. Оттуда захватчики и совершают атаки.

По состоянию на 9:40 в Украине объявили отбой воздушной тревоги, которая длилась чуть больше часа.