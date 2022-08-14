Ударило по вагнеровцам: в оккупированной Попасной паника из-за мощного "хлопка"

Во временно оккупированной Попасной россияне паникуют из-за мощного "хлопка". В этот раз свою порцию "хлопков" получили вагнеровцы.

Сергей Стерненко заявил, что оккупанты, видимо, "опять курили". Кроме того, он привел еще несколько примеров "отмазок", которые могут использовать россияне. В частности, "масло загорелось, гуманитарка взорвалась или селитра сдетонировала".

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Журналист и блогер Денис Казанский рассказал, что из-под завалов выносят раненых и убитых преступников. Их в ЧВК "вагнера" набирали по российским тюрьмам.

Особую изюминку ситуации добавляет то, что базу вагнеровцев рассекретил очередной российский "военкор". Он выложил фотографию в свой телеграм-канал и радостно сообщил, что вагнеровцы встретили его "словно родного". "Хлопок" не заставил себя ждать.

По словам Казанского, "с наемниками случилась очередная забавная история".

Повар путина не выходит на связь

росСМИ сообщают интересную деталь. После "хлопка" на базе вагнеровцев вдруг исчез "повар путина" евгений пригожин. Его считают владельцем так называемой "ЧВК вагнера". Тем временем другие СМИ начали панически опровергнуть информацию о гибели пригожина.

Сергей Стерненко опубликовал фотографию пригожина на базе вагнеровцев.

Сообщают, что на базе вагнеровцев мог подохнуть и их владелец и близкий соратник путина пригожин. Вот его фото оттуда. Сделано перед 09.08.22 Информация о смерти или ранении пригожина пока не имеет подтверждения. Сомневаюсь, что он сидел бы там несколько дней,

– заявил Стерненко.



пригожин на базе вагнеровцев / Фото из телеграм-канала Сергея Стерненко

Еще в начале августа СМИ рассказывали, что пригожин активно вербует наемников для своего террористического формирования.

Что известно о пригожине

"Поваром путина" пригожина называют потому, что раньше он организовывал обеды в кремле. Кроме того, его судили за кражи, мошенничество, а также за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

За свою "деятельность" пригожин оказался под санкциями. По данным Госдепа США, "повар путина" вмешивался в американские выборы. За информацию о пригожине в США обещают награду в размере до 10 миллионов долларов.

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