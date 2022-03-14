По всей Харьковской области – воздушная тревога: всем немедленно в укрытие.
14 марта 2022 , 10:04Читати новину українською
Источник:телеграм "Суспільне Харків"
В Харькове и по всей области объявили воздушную тревогу. Всем жителям нужно срочнопройти в укрытие.
Сирены начали раздаваться в 9:49.
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"Воздушная тревога в Харькове и области – всем в укрытие", – говорится в сообщении.
Отметим, что после сирены следует срочно пройти в укрытие. В безопасном городе следует оставаться, пока не раздастся сигнал об отбое тревоги. Эти правила спасают жизнь.