По всей Харьковской области – воздушная тревога: всем немедленно в укрытие.

В Харькове и по всей области объявили воздушную тревогу. Всем жителям нужно срочнопройти в укрытие.

Сирены начали раздаваться в 9:49.

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"Воздушная тревога в Харькове и области – всем в укрытие", – говорится в сообщении.

Отметим, что после сирены следует срочно пройти в укрытие. В безопасном городе следует оставаться, пока не раздастся сигнал об отбое тревоги. Эти правила спасают жизнь.