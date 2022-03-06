По всей России не открылись тысячи брендовых магазинов: милые фото

Мировые бренды массово уходят с российского рынка в результате войны, которую государство-агрессор ведет против Украины. Утром 6 марта на всей России не открылись тысячи брендовых магазинов.

Международные компании ценят свой имидж и осуждают российскую военную агрессию против Украины, поэтому массово уходят из страны. В сети обнародовали фото, которые точно не понравятся россиянам, пишет 24 канал.

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В России не открылись тысячи брендовых магазинов

Население государства-агрессора продолжает ощущать последствия внедрения санкций. Утром 6 марта по всей России не открылись тысячи магазинов популярных международных брендов.

Что россиянам делать в такой ситуации – или смотреть на вывески магазинов, пока их не демонтировали, и вспоминать о своих покупках, которые уже история, или же отважиться и выйти на массовые протесты, чтобы заставить Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Брендовые магазины в России не открылись: Фото из соцсетей

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