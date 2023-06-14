Сначала воздушную тревогу объявили в Киеве. А потом сирены зазвучали и в других областях Украины.

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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

20:24 Мониторинговые каналы сообщили, что в России с аэродрома "Саваслейка" взлетел МиГ-31К - носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 " Кинжал ", которая представляет угрозу для всех регионов страны. МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

20:22 Воздушную тревогу объявили в Киеве. Через несколько минут тревогу объявили буквально по всей Украине.





Что стоит знать о ракетах "Кинжал"

Когда взлетает российский МиГ-31К, каждый раз по всей Украине объявляют воздушную тревогу. Дело в том, что этот истребитель – носитель аэробалистической ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая может поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Максимальная скорость Кинжала – 10 махов, то есть примерно до 12 000 километров в час. Эти ракеты после старта залетают в стратосферу и летят на большой скорости вниз и их сложно перехватить. Кроме того, они маневрируют по траектории полета.

Раньше у Украины не было возможности сбивать баллистику и аэробалистику, однако все изменилось, когда нашим защитникам передали ЗРК Patriot. 4 мая силы ПВО Украины впервые сбили российскую ракету "Кинжал", что стало сильной оплеухой для России, которая уверяла, что это невозможно.