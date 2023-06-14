Спершу повітряну тривогу оголосили в Києві. А згодом сирени зазвучали й в інших областях України. Загроза зберігалася близько 30 хвилин.

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Чому в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

20:47 В Україні оголосили відбій тривоги. Ворожий МіГ-31К відійшов від пускових рубежів. Водночас у Генштабі наголошують, що загроза ракетних атак зберігається завжди по всій території України та закликають українців бути уважними.

20:24 Моніторингові канали повідомили, що у Росії з аеродрому "Саваслейка" злетів МіГ-31К – носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

20:22 Повітряну тривогу оголосили в Києві. За декілька хвилин тривогу оголосили буквально по всій Україні.





Що варто знати про ракети "Кинджал"

Коли злітає російський МіГ-31К, щоразу по всій Україні оголошують повітряну тривогу. Річ у тім, що цей винищувач – носій аеробалістичної ракети Х-47м2 "Кинджал", яка може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. Ці ракети після старту залітають в стратосферу і летять на великій швидкості вниз, тож їх складно перехопити. Крім того, вони маневрують по траєкторії польоту.

Раніше Україна не мала можливості збивати балістику та аеробалістичну, проте все змінилося, коли нашим захисникам передали ЗРК Patriot. 4 травня сили ППО України вперше збили російську ракету "Кинджал", що стало сильним ляпасом для Росії, яка запевняла, що це неможливо.

Важливо! У Повітряних силах наголошують не нехтувати безпекою – коли лунає повітряна тривога, переходьте в укриття або принаймні дотримуйтесь правила трьох стін. На жаль, навіть якщо ракету збивають, руйнувань можуть завдати її уламки.