Спершу повітряну тривогу оголосили в Києві. А згодом сирени зазвучали й в інших областях України. Загроза зберігалася близько 30 хвилин.
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Чому в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
Що варто знати про ракети "Кинджал"
Коли злітає російський МіГ-31К, щоразу по всій Україні оголошують повітряну тривогу. Річ у тім, що цей винищувач – носій аеробалістичної ракети Х-47м2 "Кинджал", яка може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.
Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. Ці ракети після старту залітають в стратосферу і летять на великій швидкості вниз, тож їх складно перехопити. Крім того, вони маневрують по траєкторії польоту.
Раніше Україна не мала можливості збивати балістику та аеробалістичну, проте все змінилося, коли нашим захисникам передали ЗРК Patriot. 4 травня сили ППО України вперше збили російську ракету "Кинджал", що стало сильним ляпасом для Росії, яка запевняла, що це неможливо.