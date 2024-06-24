Захватчики не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.
Смотрите также Оккупанты цинично обстреляли Покровск: количество пострадавших в результате удара возросло
20:14, 24 июня
Во всех областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.
В Украине звучит воздушная тревога / Скриншот 24 Канала
20:14, 24 июня
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для всей Украины.
Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область),
– говорится в сообщении.