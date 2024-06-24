Захватчики не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

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20:14, 24 июня Во всех областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.

В Украине звучит воздушная тревога / Скриншот 24 Канала