Загарбники не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

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20:14, 24 червня У всіх областях України звучать сирени повітряної тривоги.

В Україні лунає повітряна тривога / Скриншот 24 Каналу