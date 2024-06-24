Загарбники не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
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20:14, 24 червня
У всіх областях України звучать сирени повітряної тривоги.
В Україні лунає повітряна тривога / Скриншот 24 Каналу
20:14, 24 червня
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї України.
Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),
– йдеться в повідомленні.