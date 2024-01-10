Утром 10 января вся Украина "покраснела". Тревогу объявляли из-за того, что снова взлетел МиГ.
Что известно о масштабной тревоге по Украине
МиГ взлетал 6 января: что известно
- 6 января на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога из-за того, что взлетал потенциальный носитель "Кинжалов" .
- Он слетал с аэродрома "Моздок". Воздушные силы сообщали об угрозе всей Украине в 9:26. Мониторинговые каналы не сообщали о пусках ракет.
- По информации информационных каналов, в воздухе также фиксировали Ил-78, который может осуществлять дозаправку МиГ-31К.