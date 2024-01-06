Вся Украина "покраснела" из-за того, что взлетел потенциальный носитель "Кинжалов". До объявления отбоя лучше находиться в укрытиях, передает 24 канал.
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Взлетел носитель "Кинжалов"
С российского аэродрома "Моздок" взлетел МиГ-31, который может быть носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Воздушные силы сообщили об угрозе всей Украине в 9:26. Мониторинговые каналы не сообщают о пусках ракет.
В то же время тревога может быть продолжительной. По информации информационных каналов, в воздухе также зафиксирован Ил-78, который может осуществлять дозаправку МиГ-31К.
Впрочем, лучше находиться в ближайшем укрытии. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь. Не стоит пренебрегать своей безопасностью. Помимо пребывания в укрытии также можно воспользоваться правилом двух стен, которое тоже эффективно защищает во время обстрелов.
Враг атаковал Украину "Шахедами" 5 января
- Ранним утром 5 января оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Враг запустил беспилотники волнами в несколько групп. оккупанты запустили несколько групп "Шахедов". Они были зафиксированы на Херсонщине. Как сообщали в Воздушных силах, беспилотники двигались на Север.
- На 6 утра воздушная тревога из-за атаки дронами-камикадзе объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Черкасской областях.
- Воздушная тревога распространилась и на западные области. Так, сирены прозвучали в Хмельницкой и Черновицкой областях. По состоянию на 10.27 отбой был объявлен во всех областях.