Вся Украина "покраснела" из-за того, что взлетел потенциальный носитель "Кинжалов". До объявления отбоя лучше находиться в укрытиях, передает 24 канал.

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Взлетел носитель "Кинжалов"

С российского аэродрома "Моздок" взлетел МиГ-31, который может быть носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Воздушные силы сообщили об угрозе всей Украине в 9:26. Мониторинговые каналы не сообщают о пусках ракет.

В то же время тревога может быть продолжительной. По информации информационных каналов, в воздухе также зафиксирован Ил-78, который может осуществлять дозаправку МиГ-31К.

Впрочем, лучше находиться в ближайшем укрытии. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь. Не стоит пренебрегать своей безопасностью. Помимо пребывания в укрытии также можно воспользоваться правилом двух стен, которое тоже эффективно защищает во время обстрелов.

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