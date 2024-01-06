Вся Україна "почервоніла" через те, що злетів потенційний носій "Кинджалів". До оголошення відбою краще перебувати в укриттях, передає 24 Канал.
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Злетів носій "Кинджалів"
З російського аеродрому "Моздок" злетів МіГ-31, який може бути носієм гіперзвукових ракет типу "Кинджал". Повітряні сили повідомили про загрозу для всієї України о 9:26. Моніторингові канали не повідомляють про пуски ракет.
Водночас тривога може бути тривалою. За інформацією інформаційних каналів, у повітрі також зафіксували Іл-78, який може здійснювати дозаправку МіГ-31К.
Втім, краще перебувати у найближчому укритті. Пам'ятайте, проста обережність може зберегти життя. Не варто нехтувати своєю безпекою. Крім перебування в укритті також можна скористатися правило двох стін, яке теж ефективно захищає під час обстрілів.
Ворог атакував Україну "Шахедами" 5 січня
- Рано вранці 5 січня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". Ворог запустив безпілотники хвилями у кілька груп. Окупанти запустили декілька груп "Шахедів". Їх було зафіксовано на Херсонщині. Як повідомляли у Повітряних силах, безпілотники рухались на Північ.
- Станом на 6 ранку повітряна тривога через атаку дронами-камікадзе оголошена у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Черкаській областях.
- Повітряна тривога поширилась й на західні області. Так, сирени пролунали у Хмельницькій та Чернівецькій областях. Станом на 10:27 відбій було оголошено у всіх областях.