Зранку 10 січня вся Україна "почервоніла". Тривогу оголошували через те, що знову злетів МіГ.
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Що відомо про масштабну тривогу по Україні
МіГ злітав 6 січня: що відомо
- 6 січня на території всієї України була оголошена повітряна тривога через те, що злітав потенційний носій "Кинджалів".
- Він злітав з аеродрому "Моздок". Повітряні сили повідомляли про загрозу для всієї України о 9:26. Моніторингові канали не повідомляли про пуски ракет.
- За інформацією інформаційних каналів, у повітрі також фіксували Іл-78, який може здійснювати дозаправлення МіГ-31К.