Військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко назвав 24 Каналу можливі варіанти, як боротися з ворожими об'єктами. За його словами, проблема не лише у кількості дронів чи ракет, а й в їхній модернізації.

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Як боротися з дронами та ракетами ворога

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Україні 2024 року планують виготовити 1 мільйон FPV-дронів, 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та тисячу безпілотників можливістю літати на відстань від 1 000 кілометрів.

По-перше, потрібно збільшувати дальність їхньої дії, точність, потугу бойової частини, а також намагатися діяти в умовах застосування ворогом засобів радіоелектронної боротьби.

По-друге, окрім впливу на БпЛА ворога, треба підсилювати та масштабувати кількість засобів розвідки, щоб знаходити ворожі РЕБ на малих висотах і згодом ліквідовувати їх.

По-третє, потрібно більше зенітно-ракетних комплексів, як-от Patriot та SAMP/T, які допоможуть нищити російські ракети.

По-четверте, також Україні якомога швидше необхідні багатоцільові винищувачі F-16. Але, на жаль, за попередніми даними, наші воїни зможуть отримати літаки аж через пів року, тобто на початку літа 2024 року.

Україні треба виконати цілі стратегічної оборонної операції

На думку Ігоря Романенка, насамперед українців підтримуватимуть американці. США мають намір під'єднати свою потужну військову науку та виробництва, щоб реалізувати підходи з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Наразі нам треба виконати завдання стратегічної оборонної операції. Ціль якої, перше – зупинити просування противника. Друге – знищити якомога більше озброєння та живої сили. Третє, важливе – виграти час для підготовки деокупаційних, контрнаступальних дій, про які говорив президент наприкінці 2023 року, за якими прослідковуються перспективи перемоги, яку ми зараз обговорюємо,

– підкреслив генерал-лейтенант.

Яку зброю почали застосовувати росіяни

Імовірно, в окупантів з'явився реактивний двигун у БпЛА "Шахед-238" швидкістю понад 500 кілометрів на годину, що стало проблемою для мобільних вогневих груп, які здебільшого їх збивають.

Крім того, 4 січня американські ЗМІ поширили інформацію про те, що Росія отримала балістичні ракети малої дальності від КНДР і застосовує їх для обстрілів України.

Зверніть увагу! Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко сказав, що ракети, якими російські загарбники вдарили по Харкову 2 січня, дійсно схожі на ракети Північної Кореї.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що вивчають уламки застосованих ракет і поки що не можуть підтвердити чи спростувати цю інформацію. При цьому військові зауважили, що ракети КНДР – це по суті ті ж самі радянські ракети, які і так має Росія.

Найбільші ракетні та дронові атаки за останній час