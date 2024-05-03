Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

15:34, 3 мая Во всех областях Украины объявили отбой воздушной тревоги.

15:15, 3 мая

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 15:15 3 мая / Скриншот 24 Канала

15:09, 3 мая В Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации, МиГ-31 К.

Там отметили, что есть угроза применения авиационных средств поражения для областей где объявлена воздушная тревога.