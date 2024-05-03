Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

15:34, 3 травня В усіх областях України оголосили відбій повітряної тривоги.

15:15, 3 травня

Карта повітряних тривог в Україні станом на 15:15 3 травня / Скриншот 24 Каналу

15:09, 3 травня В Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації, МіГ-31 К.

Там зазаначили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для областей де оголошена повітряна тривога.