Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
15:34, 3 травня
В усіх областях України оголосили відбій повітряної тривоги.
15:15, 3 травня
Карта повітряних тривог в Україні станом на 15:15 3 травня / Скриншот 24 Каналу
15:09, 3 травня
В Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації, МіГ-31 К.
Там зазаначили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для областей де оголошена повітряна тривога.
15:08, 3 травня
По всій Україні оголосили повітряну тривогу.