24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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18:09, 25 июня По Украине объявили отбой воздушной тревоги. Отбой угрозы,

– сообщили в ПС.

17:22, 25 июня В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область),

– говорится в сообщении ВС.