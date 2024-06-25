24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

Смотрите также В Харькове слышали серию взрывов

18:09, 25 июня

По Украине объявили отбой воздушной тревоги.

Отбой угрозы,
– сообщили в ПС.

17:22, 25 июня

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины.

Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область),
– говорится в сообщении ВС.

17:21, 25 июня

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.


Воздушная тревога по Украине 25 июня / Скриншот 24 Канала