24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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18:09, 25 июня
По Украине объявили отбой воздушной тревоги.
Отбой угрозы,
– сообщили в ПС.
17:22, 25 июня
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины.
Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область),
– говорится в сообщении ВС.
17:21, 25 июня
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Воздушная тревога по Украине 25 июня / Скриншот 24 Канала