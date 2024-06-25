24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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18:09, 25 червня По Україні оголосили відбій повітряної тривоги. Відбій загрози,

– повідомили в ПС.

17:22, 25 червня У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),

– йдеться в повідомленні ПС.