24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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18:09, 25 червня
По Україні оголосили відбій повітряної тривоги.
Відбій загрози,
– повідомили в ПС.
17:22, 25 червня
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України.
Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),
– йдеться в повідомленні ПС.
17:21, 25 червня
По всій території України оголосили повітрну тривогу.
Повітряна тривога по Україні 25 червня / Скриншот 24 Каналу