Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

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10:47, 2 августа В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для всей Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К,

– говорится в сообщении.

10:47, 2 августа В каждом регионе Украины – воздушная тревога!

Воздушная тревога в Украине 2 августа / Скриншот 24 Канала

10:46, 2 августа За несколько секунд сигналы воздушной тревоги начали раздаваться во всех областях Украины.