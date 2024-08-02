Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.
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10:47, 2 августа
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для всей Украины.
Зафиксирован взлет МиГ-31К,
– говорится в сообщении.
10:47, 2 августа
В каждом регионе Украины – воздушная тревога!
Воздушная тревога в Украине 2 августа / Скриншот 24 Канала
10:46, 2 августа
За несколько секунд сигналы воздушной тревоги начали раздаваться во всех областях Украины.
10:46, 2 августа
Воздушную тревогу объявили в Киеве.