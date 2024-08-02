Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
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10:47, 2 серпня
В Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї України.
Зафіксовано зліт МіГ-31К,
– ідеться в повідомленні.
10:47, 2 серпня
В кожному регіоні України – повітряна тривога!
Повітряна тривога в Україні 2 серпня / Скриншот 24 Каналу
10:46, 2 серпня
За декілька секунду сигнали повітряної тривоги почали лунати у всіх областях України.
10:46, 2 серпня
Повітряну тривогу оголосили в Києві.