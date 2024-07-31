Этот самолет является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". 24 Канал призывает украинцев направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и обезопасить от потенциальной угрозы.

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Что известно о тревоге из-за МиГ-31К

Воздушную тревогу из-за МиГ-31К объявили в 02:36 31 июля. Воздушные силы предупреждали о взлете носителя гиперзвуковой ракеты в России.

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К из Астрахани!

– написали военные.

Через 3 минуты Воздушные силы предупредили об угрозе применения аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал". Поэтому призвали граждан находиться в укрытиях.

Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", что может обходить украинские системы ПВО. Этими ракетами страна-агрессор неоднократно обстреливала наше государство.

Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта расположены на расстоянии нескольких областей России от госграницы Украины.

К слову, последний раз враг обстрелял Украину "Кинжалом" утром 8 июля. Этой гиперзвуковой ракетой россияне атаковали Киев, однако наши защитники смогли сбить эту вражескую воздушную цель в небе во время массированной российской атаки.