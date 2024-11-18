Этот самолет является носителем ракеты "Кинжал". 24 Канал призывает жителей всех областей немедленно направляться в укрытие.

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Что известно о воздушной тревоге

Обновление: в 18:00 по всей Украине прозвучал отбой тревоги.

Воздушная тревога по всем областям Украины прозвучала в 17:38. Воздушные силы предупредили о взлете вражеского истребителя.

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– написали военные.

Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", что может обходить украинские системы ПВО. Этими ракетами страна-агрессор неоднократно обстреливала наше государство.

Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта расположены на расстоянии нескольких областей России от госграницы Украины.

К слову, последний раз враг запускал по Украине "Кинжалы" с самолетов МиГ-31К во время массированной ракетной атаки по Украине 17 ноября. Тогда враг запустил 8 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", из которых наши силы ПВО сбили 7.