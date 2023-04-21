Эту ракету наши средства ПВО не могут перехватить, потому тревогу объявляют во всех областях.

Кстати Ночные тревоги из-за БпЛА: известно о 8 сбитых на Киевщине и попадании на Полтавщине

Мониторинговые группы сообщили, что МиГ-31К взлетел на аэродроме "Саваслейка" в России. Самолеты могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Однако через полчаса, около 19:00, объявили отбой по областям. МиГ отошел от пусковых рубежей.

Где объявили тревогу

Киев и Киевская область,

Волынская,

Львовская,

Ивано-Франковская,

Тернопольская,

Черновицкая,

Закарпатская,

Ровненская,

Житомирская,

Черкасская,

Кировоградская,

Винницкая,

Хмельницкая,

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Днепропетровская,

Одесская,

Николаевская,

Херсонская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Луганская,

АР Крым.

Ночная тревога в Украине

Накануне, в ночь на 21 апреля, во всех областях раздался сигнал воздушной тревоги. Сначала также сообщали о взлете носителя "Кинжалов", однако затем проинформировали о пуске "Шахидов" на Севере.

На подлете в Киев было обнаружено и сбито около 8 враждебных целей. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений. На Полтавщине в результате атаки БпЛА есть разрушение гражданской инфраструктуры и пожар; предварительно, пострадавших нет.