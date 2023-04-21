Эту ракету наши средства ПВО не могут перехватить, потому тревогу объявляют во всех областях.
Кстати Ночные тревоги из-за БпЛА: известно о 8 сбитых на Киевщине и попадании на Полтавщине
Мониторинговые группы сообщили, что МиГ-31К взлетел на аэродроме "Саваслейка" в России. Самолеты могут сопровождать истребители Су-30СМ.
Однако через полчаса, около 19:00, объявили отбой по областям. МиГ отошел от пусковых рубежей.
Где объявили тревогу
- Киев и Киевская область,
- Волынская,
- Львовская,
- Ивано-Франковская,
- Тернопольская,
- Черновицкая,
- Закарпатская,
- Ровненская,
- Житомирская,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Одесская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Луганская,
- АР Крым.
Ночная тревога в Украине
Накануне, в ночь на 21 апреля, во всех областях раздался сигнал воздушной тревоги. Сначала также сообщали о взлете носителя "Кинжалов", однако затем проинформировали о пуске "Шахидов" на Севере.
На подлете в Киев было обнаружено и сбито около 8 враждебных целей. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений. На Полтавщине в результате атаки БпЛА есть разрушение гражданской инфраструктуры и пожар; предварительно, пострадавших нет.