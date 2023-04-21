Эту ракету наши средства ПВО не могут перехватить, потому тревогу объявляют во всех областях.

Кстати Ночные тревоги из-за БпЛА: известно о 8 сбитых на Киевщине и попадании на Полтавщине

Мониторинговые группы сообщили, что МиГ-31К взлетел на аэродроме "Саваслейка" в России. Самолеты могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Однако через полчаса, около 19:00, объявили отбой по областям. МиГ отошел от пусковых рубежей.

Где объявили тревогу

  • Киев и Киевская область,
  • Волынская,
  • Львовская,
  • Ивано-Франковская,
  • Тернопольская,
  • Черновицкая,
  • Закарпатская,
  • Ровненская,
  • Житомирская,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Одесская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Луганская,
  • АР Крым.

Ночная тревога в Украине

Накануне, в ночь на 21 апреля, во всех областях раздался сигнал воздушной тревоги. Сначала также сообщали о взлете носителя "Кинжалов", однако затем проинформировали о пуске "Шахидов" на Севере.

На подлете в Киев было обнаружено и сбито около 8 враждебных целей. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений. На Полтавщине в результате атаки БпЛА есть разрушение гражданской инфраструктуры и пожар; предварительно, пострадавших нет.