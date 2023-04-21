Цю гіперзвукову ракету наші засоби ППО не можуть перехопити, тому тривогу оголошують у всіх областях.
До речі Нічні тривоги через БпЛА: відомо про 8 збитих на Київщині та влучання на Полтавщині
Моніторингові групи повідомили, що МіГ-31К злетів на аеродромі "Саваслейка" в Росії. Літак можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.
Однак через пів години, близько 19:00, оголосили відбій по областях. МіГ відійшов від пускових рубежів.
Де оголосили тривогу
- Київ та Київська область,
- Волинська,
- Львівська,
- Івано-Франківська,
- Тернопільська,
- Чернівецька,
- Закарпатська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Одеська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Луганська,
- АР Крим.
Нічна тривога в Україні
Напередодні, в ніч на 21 квітня, в усіх областях пролунав сигнал повітряної тривоги. Спочатку також повідомляли про зліт носія "Кинджалів", однак потім проінформували про пуск "Шахідів" на Півночі.
На підльоті до Києва було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей. Попередньо, минулося без жертв та руйнувань. На Полтавщині внаслідок атаки БпЛА є руйнування цивільної інфраструктури та пожежа; попередньо, постраждалих немає.