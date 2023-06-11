Тревога продолжалась около 15 минут. О ситуации в регионах из-за объявления воздушной тревоги читайте в материале 24 Канала.

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