Тревога продолжалась около 15 минут. О ситуации в регионах из-за объявления воздушной тревоги читайте в материале 24 Канала.

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17:23 В Киеве объявили отбой тревоги. Вслед за этим об отбоях сообщили в большинстве областей. Угроза атаки сохраняется в Донецкой и Запорожской областях и регионах, где тревога непрерывна. Берегите себя!

17:14 Сообщений о запусках ракет нет. Однако позаботьтесь о собственной безопасности и не пренебрегайте сигналом тревоги, поскольку ситуация может измениться в любой момент.

17:12 Взрывы раздались в Краматорском районе Донецкой области. Также есть сообщения о взрыве во временно оккупированном Бердянске.

17:09 По данным мониторинговой группы Monitor, причиной всеукраинской тревоги стал взлет МиГ-31К - носителя аэробалистических ракет "Кинжал". Эти ракеты создают угрозу всем регионам, поэтому объявили всеукраинскую тревогу. У украинских воинов есть средства для противодействия этим ракетам, которые еще более месяца назад считались неуловимыми. – благодаря западным системам ПВО наши защитники неба уничтожили уже 7 таких ракет.

17:08 Воздушная тревога была объявлена по всем областям Украины. Сначала сирены прозвучали в восточных регионах, затем в Киеве и по всей стране. Непрерывная тревога продолжается в Луганской области и временно оккупированной АР Крым.