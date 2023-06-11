Тривога тривала близько 15 хвилин. Про ситуацію в регіонах через оголошення повітряної тривоги читайте в матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу ЗСУ звільнили Благодатне на Донеччині, у ГУР заінтригували відео: хронологія 473 дня війни