Тривога тривала близько 15 хвилин. Про ситуацію в регіонах через оголошення повітряної тривоги читайте в матеріалі 24 Каналу. Зверніть увагуЗСУ звільнили Благодатне на Донеччині, у ГУР заінтригували відео: хронологія 473 дня війни 17:23 У Києві оголосили відбій тривоги. Слідом за цим про відбої повідомили в більшості областей. Загроза атаки зберігається уДонецькій та Запорізькій областях і регіонах, де тривога безперервна. Бережіть себе! 17:14 Повідомлень про запуски ракет немає. Однак подбайте про власну безпеку та не нехтуйте сигналом тривоги, оскільки ситуація може змінитися будь-якої миті. 17:12 Вибухи пролунали в Краматорському районі Донецької області. Також є повідомлення про вибух в тимчасово окупованому Бердянську. 17:09 За даними моніторингової групи Monitor, причиною всеукраїнської тривоги став зліт МіГ-31К –носія аеробалістичних ракет "Кинджал". Ці ракети створюють загрозу для всіхрегіонів, тому оголосили всеукраїнську тривогу. Українські воїни мають засоби для протидії цим ракетам, які ще понад місяць тому вважалися невловимими. –завдяки західним системам ППО наші захисники неба знищили уже 7 таких ракет. 17:08 Повітряну тривогу оголосили по всіх областях України. Спершу сирени пролунали у східних регіонах, а тоді у Києві та по всій країні. Також безперервна тривога триває в Луганській області та тимчасово окупованій АР Крим.