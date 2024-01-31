Около полудня 31 января по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Она была связана со взлетом ракетоносителя "Кинжал" МиГ-31К. Как отмечают в Воздушных силах ВСУ воздушное судно взлетело с аэродрома Моздок.

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Воздушную тревогу объявляли по всей Украине

Воздушные силы в 12:08 сообщили что зафиксировали взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок. Также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Подчеркиваем на важности пребывания в укрытии во время воздушной тревоги. Помните, что враг чрезвычайно коварный и может нанести ракетный удар в любой момент. Поэтому, ваша задача не покидать безопасных мест. Оставайтесь там до тех пор пока не будет отбоя.

Воздушные силы в 12:16 написали, что ракета летит в Николаевской области по курсу на запад. Параллельно мониторинговые каналы пишут, что говорится о выходе баллистики с полуострова Крым.

Уже в 12:40 объявили отбой воздушной тревоги. МиГ-31К отошел от пусковых рубежей.

Ранее воздушная тревога звучала в ряде областей

Обратим внимание что в 08:49 воздушную тревогу объявили сначала на Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Позже карта продолжила "краснеть".

Позже в 08:51 Воздушные силы ВСУ написали: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

По состоянию на 08:55 воздушную тревогу объявляли в:

Киевской

Херсонской

Днепропетровской

Кировоградской

Николаевской

Винницкой

Черкасской

Запорожской областях.

А уже в 09:29 объявили отбой воздушной тревоги связанной с угрозой баллистики.