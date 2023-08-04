Эта ракета представляет угрозу для всех областей нашей страны. 24 Канал призывает граждан немедленно направиться в укрытие и находиться там до отбоев воздушных тревог.

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В небе снова российские МиГ-31К

В Воздушных силах сообщили, что около 13:38 они зафиксировали вылет российского самолета МиГ-31К, являющегося потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". Поэтому они объявили воздушную тревогу по всем областям нашего государства.

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Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС России с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– сказали в Воздушных Силах.

Самолет с ракетой "Кинжал" опасен тем, что они могут обходить украинскую противовоздушную оборону. Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ, которые могут иметь крылатые ракеты.

В телеграм-канале Monitor объяснили, почему Воздушные силы дают тревогу, когда вылетает этот самолет. Там отметили, что взлеты бортов МиГ-31К могут осуществляться, в том числе, для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и т.д.

Там подчеркнули, что Воздушные силы обязаны реагировать на потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта находятся на расстоянии нескольких областей России от госграницы Украины.

"Воздушная тревога не объявляется без причины. Ее объявляют даже когда есть потенциальная угроза", – сказали в телеграм-канале Monitor.

Почему важно находиться в укрытии во время тревоги