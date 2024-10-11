Этот самолет является носителем опасной ракеты "Кинжал". 24 Канал призывает украинцев направляться в укрытие гражданской защиты, чтобы уберечь свою жизнь.

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Что известно о воздушной тревоге из-за МиГ-31К

По всей Украине воздушная тревога прозвучала в 23:20. Воздушные силы сообщили, что это из-за взлета МиГ-31К.

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!

– написали военные.

Мониторы писали, что в небе фиксируют 2 борта МиГ-31К. Они также могут направляться в районы пусковых рубежей.

Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", что может обходить украинские системы ПВО. Этими ракетами страна-агрессор неоднократно обстреливала наше государство.

Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

Поэтому Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта расположены на расстоянии нескольких областей России от госграницы Украины.

Кроме того, недавно 2 борта МиГ-31К снова прибыли на аэродром "Мачулищи" в Беларуси. Это также может создавать дополнительную угрозу для Украины и повлиять на частоту и продолжительность тревог из-за взлета вражеских судов, если те несут потенциальную опасность.