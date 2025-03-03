Этот истребитель является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

Тревога по всем областям Украины прозвучала около 11:43. Воздушные силы рассказали о взлете российского носителя гиперзвуковой ракеты.

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– написали военные.