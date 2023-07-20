24 Канал призывает не игнорировать сигнал воздушной тревоги и направляться к ближайшему укрытию.

Находиться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги.

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Что известно о воздушной тревоге

Сигналы воздушной тревоги раздались по всем областям Украины примерно в 18:52. Сначала о них сообщили мониторинговые телеграммы-каналы, а затем подтвердили и в Воздушных силах.

Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К из аэродрома Саваслейка Нижегородской области,

– сказали в Воздушных силах.

Этот самолет опасен тем, что он потенциально может нести гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", которая обходит украинскую противовоздушную оборону. Не считая того, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ, которые могут иметь крылатые ракеты.

По состоянию на 19.12 прозвучали отбои воздушной тревоги. Российские самолеты вернулись на места своего базирования.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

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