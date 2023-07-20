В Николаеве до сих пор разбирают завалы после ночной атаки врага. В городе немало поврежденных домов и, к сожалению, есть пострадавшие. 24 Канал.

Важно Взрывной волной снесло крыши, младшему пострадавшему нет и года, – мэр Николаева

Что говорят свидетели об обстреле Николаева

Около трех часов ночи российская армия нанесла ракетный удар, в результате чего в двух домах поднялся пожар площадью 450 м. 2. Кроме того, атака повредила соседние многоэтажные дома и находящиеся поблизости гаражи.

Важно! От террористической атаки пострадали 19 человек, из которых девять госпитализированы. К сожалению, под завалами остались два человека, которых не удалось достать живыми. Спасатели смогли вывести из горящих зданий около 30 человек.

"Это уже третий прилет по нашему району", – сказала женщина, у которой от удара выбило окна. Теперь ей снова придется ремонтировать свою квартиру.

Другая потерпевшая отметила, что перед взрывом был слышен сильный свист ракеты. У нее тоже вылетело одно окно, а москитная сетка ударила ее из-за взрывной волны.

"Эта война – старше Второй мировой, потому что техника (становилась более смертоносной – 24 Канал)", – убеждена третья пострадавшая, проживающая возле эпицентра взрыва.

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