Об этом 24 Каналу сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич. Ракеты попали в жилые кварталы центрального района города.

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65 жилых домов повреждены – это окна, двери, балконы; из них два – почти полностью разрушены. В некоторых домах взрывной волной снесло крыши, они нуждаются в срочном ремонте,

– прокомментировал мэр.

Вторая ракета попала в автогаражный кооператив, там обошлось без человеческих жертв, но сгорели автомобили и гаражи. Повреждены также три учебных заведения, медицинское учреждение и административное здание.

Девять человек госпитализировали

Спасателям удалось вывести из горящих домов 30 человек, еще девять человек были госпитализированы.

Среди госпитализированных есть дети, самому младшему нет и года. Из-под завалов извлекли тело одного мужчины, поиски продолжаются, ведь еще одна женщина не выходит на связь и может находиться под обломками,

– сообщил Александр Сенкевич.

Людям предлагают временное жилье

Большинство людей, если есть такая возможность, остаются в своих домах, остальным предлагают временное жилье.

"Только небольшое количество жителей хотят переселяться, у кого состояние жилья не позволяет остаться дома – предлагаем специальные шелтеры. Обустраиваем, обеспечиваем едой, предоставим помощь всем, кто в ней нуждается", – заверил городской голова.

В результате ракетной атаки в Николаеве повреждены 65 домов: смотрите видео

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