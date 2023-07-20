Об этом 24 Каналу сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич. Ракеты попали в жилые кварталы центрального района города.
Смотрите также На спасение есть считанные минуты: что известно об "Искандерах", которыми Россия атакует Украину
65 жилых домов повреждены – это окна, двери, балконы; из них два – почти полностью разрушены. В некоторых домах взрывной волной снесло крыши, они нуждаются в срочном ремонте,
– прокомментировал мэр.
Вторая ракета попала в автогаражный кооператив, там обошлось без человеческих жертв, но сгорели автомобили и гаражи. Повреждены также три учебных заведения, медицинское учреждение и административное здание.
Девять человек госпитализировали
Спасателям удалось вывести из горящих домов 30 человек, еще девять человек были госпитализированы.
Среди госпитализированных есть дети, самому младшему нет и года. Из-под завалов извлекли тело одного мужчины, поиски продолжаются, ведь еще одна женщина не выходит на связь и может находиться под обломками,
– сообщил Александр Сенкевич.
Людям предлагают временное жилье
Большинство людей, если есть такая возможность, остаются в своих домах, остальным предлагают временное жилье.
"Только небольшое количество жителей хотят переселяться, у кого состояние жилья не позволяет остаться дома – предлагаем специальные шелтеры. Обустраиваем, обеспечиваем едой, предоставим помощь всем, кто в ней нуждается", – заверил городской голова.
В результате ракетной атаки в Николаеве повреждены 65 домов: смотрите видео
Россия обстреливает Украину
- Ночью 20 июля оккупанты обстреляли Черниговщину "Шахедами", есть попадание в жилые дома, людей отселяют в безопасные помещения.
- 20 июля, третью ночь подряд, россияне атаковали Одесскую область. Целились по портовой инфраструктуре и жилым районам Одессы.
- В результате российской атаки в Одессе разрушено административное здание, находившийся внутри охранник погиб. Рядом со зданием находятся жилые дома, детсад и генеральное консульство Китая.