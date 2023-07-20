Про це 24 Каналу повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Ракети влучили у житлові квартали центрального району міста.

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65 будинків пошкоджені – це вікна, двері, балкони; з них два – майже повністю зруйновані. У деяких будинках вибуховою хвилею знесло дахи, вони потребують термінового ремонту,

– прокоментував мер.

Друга ракета влучила в автогаражний кооператив, там обійшлося без людських жертв, але згоріли автомобілі та гаражі. Пошкоджено також три заклади освіти, медичну установу та адміністративну будівлю.

Дев'ять людей госпіталізували

Рятувальникам вдалося вивести із палаючого житла 30 осіб, дев'ять людей госпіталізували.

Серед госпіталізованих є діти, найменшому немає і року. З-під завалів дістали тіло одного чоловіка, пошуки тривають, адже ще одна жінка не виходить на зв'язок і може перебувати під уламками,

– повідомив Олександр Сєнкевич.

Людям пропонують тимчасове житло

Більшість людей, якщо є така можливість, лишається у своїх домівках, іншим пропонують тимчасове житло.

"Не велика кількість мешканців хочуть переселятися, у кого стан помешкання не дозволяє цього – пропонуємо спеціальні шелтери. Облаштовуємо, забезпечуємо їжею, надамо допомогу усім, хто її потребує", – запевнив міський голова.

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