По словам очевидцев, на всех каналах показывали одно и тоже видео – свидетельства россиян, взятых в плен украинскими военными.
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Отметим, что россияне часто сами сдаются в плен.
По всем каналам транслировали свидетельства пленных россиян
В Госспецсвязи обнародовали новые данные о количестве погибших оккупантов и утраченной технике врага. По состоянию на утро 2 марта Россия потеряла уже около 6 тысяч своих военных.
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