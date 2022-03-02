За словами очевидиці, на всіх каналах показували одне і теж відео – свідчення росіян, яких взяли у полон українські військові.
До теми "Там ж*па, повний п**дьож по телевізору": росіяни починають прозрівати
Зазначимо, що росіяни часто самі здаються в полон.
По всім каналах транслювали свідчення полонених росіян
У Держспецзв'язку оприлюднили нові дані щодо кількості загиблих окупантів та втраченої техніки ворога. Станом на ранок 2 березня Росія втратила вже майже 6 тисяч свої військових.
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