Он подчеркнул, что запреты важно соблюдать во всех регионах нашей страны, особенно в тех, где продолжаются боевые действия.
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Это необходимо для того, чтобы предотвратить разглашение информации врага о позициях и перемещении ВСУ.
Детали запрета
Согласно решению военного командования, запрещается использование видеорегистраторов в автомобильном и мототранспорте для фотосъемки или съемки дорог общего пользования.
Все потому, что в кадр могут попасть:
- объекты общего назначения,
- объекты инфраструктуры,
- блокпосты,
- укрепление,
- расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны.
Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности,
– заявил Богдан Сеник.