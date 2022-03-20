Він наголосив, що заборони важливо дотримуватися в усіх регіонах нашої країни, а особливо в тих, де тривають бойові дії.

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Це необхідно для того, аби запобігти розголошенню інформації ворогу щодо позицій та переміщення ЗСУ.

Деталі заборони

Згідно з рішенням військового командування, забороняється використання відеореєстраторів в автомобільному та мототранспорті для фото чи фільмування доріг загального користування.

Все тому, що у кадр можуть потрапити:

  • об'єкти загального призначення,
  • об'єкти інфраструктури,
  • блокпости,
  • укріплення,
  • розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

Це рішення військового командування доведено до представників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості,
– заявив Богдан Сеник.