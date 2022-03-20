Він наголосив, що заборони важливо дотримуватися в усіх регіонах нашої країни, а особливо в тих, де тривають бойові дії.
До теми Дорожні знаки повернемо на місце після виведення військ агресора з України, – Мінінфраструктури
Це необхідно для того, аби запобігти розголошенню інформації ворогу щодо позицій та переміщення ЗСУ.
Деталі заборони
Згідно з рішенням військового командування, забороняється використання відеореєстраторів в автомобільному та мототранспорті для фото чи фільмування доріг загального користування.
Все тому, що у кадр можуть потрапити:
- об'єкти загального призначення,
- об'єкти інфраструктури,
- блокпости,
- укріплення,
- розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.
Це рішення військового командування доведено до представників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості,
– заявив Богдан Сеник.