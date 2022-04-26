Об этом сообщил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Александр Старух.

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Утром были прилеты по городу. По предварительным данным, три ракеты "Калибр" попали на территорию одного из предприятий. Убили гражданского – дежурного электрика и ранили собаку,
– сказал чиновник.

"Запорожье готовится к обороне. Запорожье воюет. Запорожье работает дальше", – добавил глава ОВА.

Россияне нанесли удары по Запорожью

  • Российские захватчики утром 26 апреля нанесли ракетные удары по Запорожью.
  • Следует отметить, что воздушная тревога сработала только после первого взрыва.
  • Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев объяснил, почему сирены не известили об опасности. По его словам, выявить все угрозы невозможно, потому что они улетают очень низко.

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