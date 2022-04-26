Об этом сообщил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Александр Старух.
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Утром были прилеты по городу. По предварительным данным, три ракеты "Калибр" попали на территорию одного из предприятий. Убили гражданского – дежурного электрика и ранили собаку,
– сказал чиновник.
"Запорожье готовится к обороне. Запорожье воюет. Запорожье работает дальше", – добавил глава ОВА.
Россияне нанесли удары по Запорожью
- Российские захватчики утром 26 апреля нанесли ракетные удары по Запорожью.
- Следует отметить, что воздушная тревога сработала только после первого взрыва.
- Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев объяснил, почему сирены не известили об опасности. По его словам, выявить все угрозы невозможно, потому что они улетают очень низко.
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