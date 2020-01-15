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      По 10 тысяч гривен взятки сельский председатель получил 5 лет тюрьмы

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      Взятку чиновник получил в феврале 2019 года / 24tv.ua

      Сельского голову в Черкасской области приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он взял взятку в 10 тысяч гривен.

      Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора по обвинению прокуратуры Черкасской области.

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      Кроме этого, чиновника на 2 года лишили права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

      Мужчину признали виновным. Он взял взятку за то, чтобы исполнительный комитет сельского совета принял решение о разрешении размещать рекламу на территории села и заключении договора аренды рекламных щитов.

      Как получить деньги за разоблачение коррупции?

      С 1 января 2020 года вступил в силу закон об обличителях коррупции, который приняли в Верховной Раде осенью 2019 года. В нем речь идет не только о защите для обличителей коррупции, но и о выплате им денежного вознаграждения. Сообщать о коррупции надо в НАБУ.

      • Обличитель получает вознаграждение, если обнаружит коррупционера, который нанес государству ущерб на сумму, превышающую 5 тысяч прожиточных минимумов. Сегодня это более 10 миллионов гривен;
      • Размер вознаграждения составляет в пределах 10% от суммы убытков, не более, чем 3 тысячи минимальных зарплат – это 12,5 миллиона гривен;
      • Обличитель получает вознаграждение только после того, как суд вынесет решение в данном уголовном деле;
      • Обличитель теперь имеет право на юридическую и психологическую помощь, возмещение расходов на адвоката;
      • Обличитель может действовать анонимно и общаться с правоохранительными органами через своего представителя. В таком случае он не получит защиты государства.

      Государство должно защищать обличителя и его окружение от дальнейшей дискриминации, в частности на рабочем месте. Если его самого или его близких уволят с работы именно за его антикоррупционную деятельность, их должны восстановить, заплатив средний заработок за время вынужденного прогула.

      Если обличитель отказывается возобновляться на этой работе, ему должны выдать компенсацию в размере 6-месячного заработка, а если возобновление невозможно – выплатить компенсацию в размере двухлетнего среднего заработка.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости политики Офис генпрокурора Криминальные новости Взятка Новости Черкасс
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