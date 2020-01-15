По 10 тысяч гривен взятки сельский председатель получил 5 лет тюрьмы

Сельского голову в Черкасской области приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он взял взятку в 10 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора по обвинению прокуратуры Черкасской области.

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Кроме этого, чиновника на 2 года лишили права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

Мужчину признали виновным. Он взял взятку за то, чтобы исполнительный комитет сельского совета принял решение о разрешении размещать рекламу на территории села и заключении договора аренды рекламных щитов.

Как получить деньги за разоблачение коррупции?

С 1 января 2020 года вступил в силу закон об обличителях коррупции, который приняли в Верховной Раде осенью 2019 года. В нем речь идет не только о защите для обличителей коррупции, но и о выплате им денежного вознаграждения. Сообщать о коррупции надо в НАБУ.

Обличитель получает вознаграждение, если обнаружит коррупционера, который нанес государству ущерб на сумму, превышающую 5 тысяч прожиточных минимумов. Сегодня это более 10 миллионов гривен;

Размер вознаграждения составляет в пределах 10% от суммы убытков, не более, чем 3 тысячи минимальных зарплат – это 12,5 миллиона гривен;

Обличитель получает вознаграждение только после того, как суд вынесет решение в данном уголовном деле;

Обличитель теперь имеет право на юридическую и психологическую помощь, возмещение расходов на адвоката;

Обличитель может действовать анонимно и общаться с правоохранительными органами через своего представителя. В таком случае он не получит защиты государства.

Государство должно защищать обличителя и его окружение от дальнейшей дискриминации, в частности на рабочем месте. Если его самого или его близких уволят с работы именно за его антикоррупционную деятельность, их должны восстановить, заплатив средний заработок за время вынужденного прогула.

Если обличитель отказывается возобновляться на этой работе, ему должны выдать компенсацию в размере 6-месячного заработка, а если возобновление невозможно – выплатить компенсацию в размере двухлетнего среднего заработка.