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      За 10 тисяч гривень хабаря сільський голова отримав 5 років в’язниці

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      Хабар чиновник отримав у лютому 2019 року / 24tv.ua

      Сільського голову у Черкаській області засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він взяв хабар сумою 10 тисяч гривень.

      Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора за обвинувачення прокуратури Черкаської області.

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      Окрім цього, посадовця на 2 роки позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих функцій.

      Чоловіка визнали винним. Він взяв хабар за те, щоб виконавчий комітет сільської ради прийняв рішення про дозвіл розміщувати рекламу на території села та укладення договору оренди рекламних щитів.

      Як отримати гроші за викриття корупції?

      З 1 січня 2020 набув чинності закон про викривачів корупції, який прийняли у Верховній Раді восени 2019 року. У ньому йдеться не лише про захист для викривачів корупції, а й про виплату їм грошової винагороди. Повідомляти про корупцію треба в НАБУ.

      • Викривач отримує винагороду, якщо виявить корупціонера, котрий завдав державі збитків на суму, більшу за 5 000 прожиткових мінімумів. Сьогодні це більш як 10 мільйонів гривень;
      • Розмір винагороди становить у межах 10% від суми збитків, не більше, ніж 3 000 мінімальних зарплат – це 12,5 мільйонів гривень;
      • Викривач отримує винагороду лише після того, як суд винесе рішення в даній кримінальній справі;
      • Викривач тепер має право на безоплатну правову та психологічну допомогу, відшкодування витрат на адвоката;
      • Викривач може діяти анонімно і спілкуватися з правоохоронними органами через свого представника. У такому випадку він не отримає захисту держави.

      Держава повинна захищати викривача і його оточення від подальшої дискримінації, зокрема на робочому місці. Якщо його самого чи його близьких звільнять з роботи саме через його антикорупційну діяльність, їх мають поновити, сплативши середній заробіток за час вимушеного прогулу.

      Якщо викривач відмовляється поновлюватися на цій роботі, йому мають видати компенсацію в розмірі 6-місячного заробітку, а якщо поновлення неможливе – сплатити компенсацію у розмірі дворічного середнього заробітку.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини політики Кримінальні новини Офіс генпрокурора Новини Черкас Хабар
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