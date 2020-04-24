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      По Цушко представления на какую-либо должность еще нет, – глава Минфина Марченко

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      Сергей Марченко, Василий Цушко
      Сергей Марченко, Василий Цушко / Коллаж 24 канала

      Недавно в СМИ появилась информация, что экс-министр экономики в правительстве Азарова Василий Цушко 23 апреля подал декларацию на пост заместителя министра финансов. Между тем глава Минфина Сергей Марченко заявил, что на должность заместителя министров финансов этот кандидат еще не рассматривается.

      Об этом он сообщил в комментарии журналистам 24 канала, и в то же время добавил, что не хочет и не может комментировать эту информацию.

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      Также Сергей Марченко отметил, что факт назначения или неназначения – это решение правительства.

      Есть или нет представления министра – это тоже можно проверить. По Цушко представления на какую-либо должность еще нет. Это все, что я могу прокомментировать,
      – обїяснил министр финансов.

      Кроме этого, глава Минфина отказался отвечать, было ли бы ему комфортно работать, как министру, с таким заместителем.

      "Одно скажу: Василий Цушко – порядочный человек, я с ним знаком. Работать или нет – решать не мне, есть правительство. Этот вопрос на этом этапе не рассматривается ни сегодня, ни завтра. Как будет он актуальным, тогда можно говорить. Сейчас – это не предмет для рассмотрения", – подчеркнул Сергей Марченко.

      Что известно о Василии Цушко

      • Цушко – известный в прошлом политик и чиновник. Он четыре раза избирался депутатом парламента: в 1994, 1998 ("Крестьянская партия"), 2002 и 2006 годах ("Социалистическая партия").
      • После избрания Александра Мороза спикером Верховной Рады стал лидером парламентской фракции Соцпартии.
      • С декабря 2006 по декабрь 2007 Цушко был министром внутренних дел, сменив на посту Юрия Луценко. После увольнения Цушко (по состоянию здоровья), Луценко вернулся на должность.
      • Цушко также был министром экономики в правительстве Николая Азарова с 11 марта 2010 по 9 декабря 2010 года. На этом посту Цушко пообещал, что правительство введет налог на роскошь.
      • После реорганизации министерства и отставки Цушко, экс-президент Виктор Янукович вынес на голосование Рады кандидатуру Цушко на пост главы АМКУ. Цушко возглавлял комитет до февраля 2014 года.
      • В 2014 году он заявил, что после Майдана к власти пришли такие же "буржуи", которые были и до того.
      Автор: Катерина Степанова, Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство финансов Украины Сергей Марченко Василий Цушко
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