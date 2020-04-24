По Цушко представления на какую-либо должность еще нет, – глава Минфина Марченко

Недавно в СМИ появилась информация, что экс-министр экономики в правительстве Азарова Василий Цушко 23 апреля подал декларацию на пост заместителя министра финансов. Между тем глава Минфина Сергей Марченко заявил, что на должность заместителя министров финансов этот кандидат еще не рассматривается.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам 24 канала, и в то же время добавил, что не хочет и не может комментировать эту информацию.

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Также Сергей Марченко отметил, что факт назначения или неназначения – это решение правительства.

Есть или нет представления министра – это тоже можно проверить. По Цушко представления на какую-либо должность еще нет. Это все, что я могу прокомментировать,

– обїяснил министр финансов.

Кроме этого, глава Минфина отказался отвечать, было ли бы ему комфортно работать, как министру, с таким заместителем.

"Одно скажу: Василий Цушко – порядочный человек, я с ним знаком. Работать или нет – решать не мне, есть правительство. Этот вопрос на этом этапе не рассматривается ни сегодня, ни завтра. Как будет он актуальным, тогда можно говорить. Сейчас – это не предмет для рассмотрения", – подчеркнул Сергей Марченко.

Что известно о Василии Цушко