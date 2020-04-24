По Цушку подання на будь-яку посаду ще немає, – глава Мінфіну Марченко

Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що ексміністр економіки в уряді Азарова Василь Цушко 23 квітня подав декларацію на пост заступника міністра фінансів. Натомість глава Мінфіну Сергій Марченко заявив, що на посаду заступника міністрів фінансів цей кандидат ще не розглядається.

Про це він повідомив у коментарі журналістам 24 каналу, і водночас додав, що не хоче і не може коментувати цю інформацію.

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Також Сергій Марченко зазначив, що факт призначення чи непризначення – це рішення уряду.

Є чи немає подання міністра – це також можна перевірити. По Цушку подання на будь-яку посаду ще немає. Це все, що я можу прокоментувати,

– пояснив міністр фінансів.

Крім цього, голова Мінфіну відмовився відповідати, чи було б йому комфортно працювати як міністру з таким заступником.

"Одне скажу: Василь Цушко – порядна людина, я з ним знайомий. Працювати чи ні – вирішувати не мені, є уряд. Це питання на цьому етапі не розглядається ні сьогодні, ні завтра. Як буде воно актуальне, тоді можна говорити. Зараз – це не предмет для розгляду", – наголосив Сергій Марченко.

Що відомо про Василя Цушка: