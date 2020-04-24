По Цушку подання на будь-яку посаду ще немає, – глава Мінфіну Марченко
Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що ексміністр економіки в уряді Азарова Василь Цушко 23 квітня подав декларацію на пост заступника міністра фінансів. Натомість глава Мінфіну Сергій Марченко заявив, що на посаду заступника міністрів фінансів цей кандидат ще не розглядається.
Про це він повідомив у коментарі журналістам 24 каналу, і водночас додав, що не хоче і не може коментувати цю інформацію.
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Також Сергій Марченко зазначив, що факт призначення чи непризначення – це рішення уряду.
Є чи немає подання міністра – це також можна перевірити. По Цушку подання на будь-яку посаду ще немає. Це все, що я можу прокоментувати,
– пояснив міністр фінансів.
Крім цього, голова Мінфіну відмовився відповідати, чи було б йому комфортно працювати як міністру з таким заступником.
"Одне скажу: Василь Цушко – порядна людина, я з ним знайомий. Працювати чи ні – вирішувати не мені, є уряд. Це питання на цьому етапі не розглядається ні сьогодні, ні завтра. Як буде воно актуальне, тоді можна говорити. Зараз – це не предмет для розгляду", – наголосив Сергій Марченко.
Що відомо про Василя Цушка:
- Цушко – відомий в минулому політик і чиновник. Його 4 обирали депутатом парламенту: у 1994, 1998 ("Селянська партія"), 2002 і 2006 роках ("Соціалістична партія").
- Після обрання Олександра Мороза спікером Верховної Ради став лідером парламентської фракції "Соцпартії".
- З грудня 2006 по грудень 2007 Цушко був міністром внутрішніх справ, змінивши на посаді Юрія Луценка. Після звільнення Цушка (за станом здоров'я), Луценко повернувся на посаду.
- Цушко також був міністром економіки в уряді Миколи Азарова з 11 березня 2010 по 9 грудня 2010 року. На цій посаді Цушко пообіцяв, що уряд введе податок на розкіш.
- Після реорганізації міністерства і відставки Цушка, експрезидент Віктор Янукович виніс на голосування Ради кандидатуру Цушка на посаду голови Антимонопольного комітету України. Цушко очолював АМКУ до лютого 2014 року.
- У 2014 році він заявив, що після Майдану до влади прийшли такі ж "буржуї", які й були до того.