00:10
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      По делу "Приватбанка" суд арестовал имущество нескольких заводов Коломойского

      196 Читати новину українською
      Суд арестовал имущество нескольких заводов Коломойского по делу "Приватбанка"
      Суд арестовал имущество нескольких заводов Коломойского по делу "Приватбанка" / Фото из открытых источников

      Печерский райсуд Киева 5 февраля арестовал имущество ряда структур группы "Приват", и запретил распоряжаться им и отчуждать это имущество. Под арест попало имущество Орджоникидзевского (ныне Покровский) и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов, Никопольского завода ферросплавов и "Днепразота".

      Такое решение суд принял по ходатайству прокурора в рамках уголовного производства по факту завладения экс-служащими "Приватбанка" государственными средствами, а также выдачи денег с нарушением законодательства лицам с признаками фиктивности. Эти деньги банк получил как рефинансирование на сумму свыше 19,7 миллиарда гривен, говорится в постановлении суда в Едином реестре судебных решений.

      Читайте также: От кого скрывается Коломойский в Израиле

      В решении суда говорится, что должностные лица "Приватбанка" в течение 2014 года выдали кредиты 42 субъектам хозяйствования, подконтрольным группе "Приват", под залог имущественных прав на товар в сумме от 18 до 73 миллионов долларов.

      Эти лица в свою очередь заключили соглашения с нерезидентами: Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao Ukrtransitservice ltd и Milbert ventures i nc. о якобы получении товаров, сделав при этом 100% предоплату. Однако товары еще не поставили, а деньги в предусмотренные договорами сроки не возвращены. Имущественные права на неполученный товар, которыми владеет "Приватбанк", не обеспечили погашение кредитов и возврат денег.

      Суд также наложил арест на ряд других объектов: Морской перезагрузочно-складской комплекс в Одесской области, земельные участки в Ивано-Франковской области, ряд квартир в жилом комплексе "Амфитеатр" в Днепре, самолет Boeing 767-300 и другие.

      В чем суть "дела "Приватбанка"?18 декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, национализировало этот банк.

      В июне 2018 года НБУ подал судебный иск в Швейцарии к Коломойскому за неисполнение им обязательств по предоставленному в 2016 году личному поручительству по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами. Поскольку все попытки НБУ урегулировать вопрос погашения Коломойским задолженности по кредитам оказались безуспешными, центробанк 18 декабря 2018 года подал в первую инстанцию суда Республики и кантона Женевы иск против Коломойского на общую сумму 6,64 миллиарда гривен.

      blog_ava
      ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
      13 февраля
      11841
      Теги: Новости Украины Новости политики Банки Приватбанк Арест Игорь Коломойский Печерский суд Киева
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 13 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      13 февраля , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 54
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      13 февраля , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 140
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      13 февраля , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      169
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      13 февраля , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1960
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      13 февраля , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      У бойцов АТО вырастут зарплаты: Порошенко назвал суммы
       5 августа 2017 , 14:05
      Great Wall готовит к серийному производству электромобиль за 15 тысяч долларов
       23 августа 2018 , 12:30
      Манчестер Юнайтед уже нашел 60-миллионную замену для Де Хеа
       18 ноября 2018 , 09:37
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук