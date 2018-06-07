По Крыму разъезжает авто с номерами серии Верховной Рады: фото

В оккупированном Россией Крыму сняли на фото автомобиль с украинскими спецномерами серии Верховной Рады. Это авто ездило 7 июня в оккупированном Севастополе.

Соответствующее фото опубликовано в Twitter-аккаунте КРЫМский бандеровец.

"Крым. Сегодня на Айвазовского в оккупированном Севастополе замечена машина из автопарка Верховной Рады Украины с номером АА 0059 ВР. Что за птица и какого хр*на здесь спокойно делает?" – говорится в подписи к фото.

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Крым. Сегодня на Айвазовского в оккупированном Севастополе замечена машина из автопарка Верховной Рады Украины с номером АА 0059 ВР. Что за птица и какого хрена тут спокойно делает? pic.twitter.com/AlqG0sWZ0v — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 7 июня 2018 г.

Другие пользователи пишут в комментариях, что автомобиль этой же марки с такими же номерами был замечен в августе 2017 года в оккупированной Феодосии.

Предполагается, что на авто с такими номерами могут ездить бывшие "регионалы".

тю, та це ж з від з переду...

;)) — HeoH (@HeoHoBbIuCBET) 7 июня 2018 г.

много у регионалов и других как бы революционеров остались дома в крыму вот и гоняют туда — Гусь Martin (@marat_166) 7 июня 2018 г.

Новинский? — Евсей Бельмесов (@bell_mess) 7 июня 2018 г.

Возможно Лебедева , тот который министр обороны при азирове — Masla (@maslodyor82) 7 июня 2018 г.

Шо 1й раз такую увидел? Их немеряно летает по Крыму , на ЮБК в основном. Какой-то "рыгианал" катается . Я видел именно эту тачку и не раз — Masla (@maslodyor82) 7 июня 2018 г.