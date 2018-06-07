По Крыму разъезжает авто с номерами серии Верховной Рады: фото
В оккупированном Россией Крыму сняли на фото автомобиль с украинскими спецномерами серии Верховной Рады. Это авто ездило 7 июня в оккупированном Севастополе.
Соответствующее фото опубликовано в Twitter-аккаунте КРЫМский бандеровец.
"Крым. Сегодня на Айвазовского в оккупированном Севастополе замечена машина из автопарка Верховной Рады Украины с номером АА 0059 ВР. Что за птица и какого хр*на здесь спокойно делает?" – говорится в подписи к фото.
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Другие пользователи пишут в комментариях, что автомобиль этой же марки с такими же номерами был замечен в августе 2017 года в оккупированной Феодосии.
Предполагается, что на авто с такими номерами могут ездить бывшие "регионалы".