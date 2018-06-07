Кримом роз’їжджає авто з номерами серії Верховної Ради: фото
В окупованому Росією Криму зняли на фото автомобіль з українськими спецномерами серії Верховної Ради. Це авто їздило 7 червня в окупованому Севастополі.
Відповідне фото опубліковане у Twitter-акаунті КРЫМский бандеровец.
"Крим. Сьогодні на Айвазовського в окупованому Севастополі помічена машина з автопарку Верховної Ради України з номером АА 0059 ВР. Що за птах і якого хр*на тут спокійно робить?", – мовиться у підписі до фото.
Читайте також: Стало відомо, хто після анексії Криму заволодів пляжами півострова
Інші користувачі пишуть у коментарях, що автомобіль цієї ж марки з такими ж номерами був помічений у серпні 2017 року в окупованій Феодосії.
Припускається, що на авто з такими номерами можуть їздити колишні "регіонали".
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі