Кримом роз’їжджає авто з номерами серії Верховної Ради: фото

В окупованому Росією Криму зняли на фото автомобіль з українськими спецномерами серії Верховної Ради. Це авто їздило 7 червня в окупованому Севастополі.

Відповідне фото опубліковане у Twitter-акаунті КРЫМский бандеровец.

"Крим. Сьогодні на Айвазовського в окупованому Севастополі помічена машина з автопарку Верховної Ради України з номером АА 0059 ВР. Що за птах і якого хр*на тут спокійно робить?", – мовиться у підписі до фото.

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Крым. Сегодня на Айвазовского в оккупированном Севастополе замечена машина из автопарка Верховной Рады Украины с номером АА 0059 ВР. Что за птица и какого хрена тут спокойно делает? pic.twitter.com/AlqG0sWZ0v — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 7 июня 2018 г.

Інші користувачі пишуть у коментарях, що автомобіль цієї ж марки з такими ж номерами був помічений у серпні 2017 року в окупованій Феодосії.

Припускається, що на авто з такими номерами можуть їздити колишні "регіонали".

тю, та це ж з від з переду...

;)) — HeoH (@HeoHoBbIuCBET) 7 июня 2018 г.

много у регионалов и других как бы революционеров остались дома в крыму вот и гоняют туда — Гусь Martin (@marat_166) 7 июня 2018 г.

Новинский? — Евсей Бельмесов (@bell_mess) 7 июня 2018 г.

Возможно Лебедева , тот который министр обороны при азирове — Masla (@maslodyor82) 7 июня 2018 г.

Шо 1й раз такую увидел? Их немеряно летает по Крыму , на ЮБК в основном. Какой-то "рыгианал" катается . Я видел именно эту тачку и не раз — Masla (@maslodyor82) 7 июня 2018 г.