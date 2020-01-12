По обвинению в "подстрекательстве к протестам" в Иране задержали посла Британии, – СМИ

Посла Великобритании в Иране Робби Макейра арестовали в Тегеране во время протестов из-за сбития украинского самолета. Дипломата, который присутствовал на протестной акции, обвинили в "подстрекательстве к протестам".

Британский МИД уже отреагировал и выразил протест из-за грубого нарушения международного права, пишет Daily Mail .

Важно! В Тегеране начались протесты из-за сбития самолета МАУ: фото, видео

Во время задержания перед университетом Амира Кабира его обвинили в "организации протестов и провокации радикальных действий".

Арест нашего посла в Тегеране без оснований и объяснений является грубым нарушением международного права. Иранское правительство находится перед перекрестной дорогой,

– заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

Иранское издание Tasnim также пишет о задержании британского дипломата. По информации издания, посла отпустили через несколько часов удержания, но на следующий день вызовут для дачи объяснений.

Протесты в Иране: коротко

После того, как власти Ирана таки призналась в своей причастности к сбиванию украинского самолета МАУ, который совершал рейс между Тегераном и Киевом, местные сутденты вышли на акцию протеста.