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      По обвинению в "подстрекательстве к протестам" в Иране задержали посла Британии, – СМИ

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      Посла Великобритании Макейра задержали из-за участия в протестах в Иране / tehrantimes.com

      Посла Великобритании в Иране Робби Макейра арестовали в Тегеране во время протестов из-за сбития украинского самолета. Дипломата, который присутствовал на протестной акции, обвинили в "подстрекательстве к протестам".

      Британский МИД уже отреагировал и выразил протест из-за грубого нарушения международного права, пишет Daily Mail.

      Важно! В Тегеране начались протесты из-за сбития самолета МАУ: фото, видео

      Во время задержания перед университетом Амира Кабира его обвинили в "организации протестов и провокации радикальных действий".

      Арест нашего посла в Тегеране без оснований и объяснений является грубым нарушением международного права. Иранское правительство находится перед перекрестной дорогой,
       заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

      Иранское издание Tasnim также пишет о задержании британского дипломата. По информации издания, посла отпустили через несколько часов удержания, но на следующий день вызовут для дачи объяснений.

      Протесты в Иране: коротко

      После того, как власти Ирана таки призналась в своей причастности к сбиванию украинского самолета МАУ, который совершал рейс между Тегераном и Киевом, местные сутденты вышли на акцию протеста.

      Они требуют наказать виновных, а также отставки верховного лидера Али Хаменеи. В ответ стражи порядка применили против протестующих водометы и оружие. Сотни силовиков пытаются разогнать активистов.

      Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео
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      94313
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Великобритания Новости политики Протесты
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