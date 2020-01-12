По обвинению в "подстрекательстве к протестам" в Иране задержали посла Британии, – СМИ
Посла Великобритании в Иране Робби Макейра арестовали в Тегеране во время протестов из-за сбития украинского самолета. Дипломата, который присутствовал на протестной акции, обвинили в "подстрекательстве к протестам".
Британский МИД уже отреагировал и выразил протест из-за грубого нарушения международного права, пишет Daily Mail.
Важно! В Тегеране начались протесты из-за сбития самолета МАУ: фото, видео
Во время задержания перед университетом Амира Кабира его обвинили в "организации протестов и провокации радикальных действий".
Арест нашего посла в Тегеране без оснований и объяснений является грубым нарушением международного права. Иранское правительство находится перед перекрестной дорогой,
– заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
Иранское издание Tasnim также пишет о задержании британского дипломата. По информации издания, посла отпустили через несколько часов удержания, но на следующий день вызовут для дачи объяснений.
Протесты в Иране: коротко
После того, как власти Ирана таки призналась в своей причастности к сбиванию украинского самолета МАУ, который совершал рейс между Тегераном и Киевом, местные сутденты вышли на акцию протеста.
Они требуют наказать виновных, а также отставки верховного лидера Али Хаменеи. В ответ стражи порядка применили против протестующих водометы и оружие. Сотни силовиков пытаются разогнать активистов.