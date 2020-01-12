За звинуваченням у "підбурюванні до протестів" в Ірані затримали посла Британії, – ЗМІ

Посла Великої Британії в Ірані Робі Макейра заарештували у Тегерані під час протестів через збиття українського літака. Дипломата, який був присутній на протестній акції, звинуватили у "підбурюванні до протестів".

Британське МЗС вже відреагувало та висловило протест через грубе порушення міжнародного права, пише Daily Mail.

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Під час затримання перед університетом Аміра Кабіра його звинуватили в "організації протестів та провокації радикальних дій".

Арешт нашого посла в Тегерані без підстав та пояснень є грубим порушенням міжнародного права. Іранський уряд перебуває перед перехресною дорогою,

– заявив глава британського МЗС Домінік Рааб.

Іранське видання Tasnim також пише про затримання британського дипломата. За інформацією видання, посла відпустили через кілька годин утримування, але наступного дня викличуть для дачі пояснень.

Протести в Ірані: коротко

Після того, як влада Ірану таки зізналася у своїй причетності до збиття українського літака МАУ, що здійснював рейс між Тегераном та Києвом, місцеві сутденти вийшли на акцію протесту.

Вони вимагають покарати винних, а також відставки верховного лідера Алі Хаменеї. У відповідь правоохоронці застосували проти протестувальників водомети та зброю. Сотні силовиків намагаються розігнати активістів.