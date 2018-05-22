По одной из стран Азии попала ракета: есть погибшие
В центр города Мариб, что в Йемене, попала боевая ракета. В результате обстрела жилого квартала погибли по меньшей мере пять человек. Сообщается, что еще 20 получили ранения.
Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах Йемена сообщает Reuters.
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Издание уточняет, что территория, по которой был нанесен удар, подконтрольная международно признанному правительству президента Абд-Раббу Мансур Хади.
Как информируют СМИ Саудовской Аравии, ракетой была советская "Катюша", которую выпустили повстанцы-хуситы.
Напомним, 19 мая с территории Йемена были выпущены две баллистические ракеты в направлении южной границы с Саудовской Аравией.
Источник: 24 Канал
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