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По одной из стран Азии попала ракета: есть погибшие

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По Йемену попала ракета: есть погибшие
По Йемену попала ракета: есть погибшие / Иллюстративное фото

В центр города Мариб, что в Йемене, попала боевая ракета. В результате обстрела жилого квартала погибли по меньшей мере пять человек. Сообщается, что еще 20 получили ранения.

Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах Йемена сообщает Reuters.

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Издание уточняет, что территория, по которой был нанесен удар, подконтрольная международно признанному правительству президента Абд-Раббу Мансур Хади.

Как информируют СМИ Саудовской Аравии, ракетой была советская "Катюша", которую выпустили повстанцы-хуситы.

Напомним, 19 мая с территории Йемена были выпущены две баллистические ракеты в направлении южной границы с Саудовской Аравией.

 

Теги: Оружие Йемен
Источник: 24 Канал
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